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Kontrola w szkole po śmierci 11-letniej Danusi. Dotarliśmy do protokołu 

Adrianna Otręba
Adrianna Otręba
11-letnia Danusia została zabita niedaleko szkoły, w której się uczyła
11-letnia Danusia została zabita niedaleko szkoły, w której się uczyła
Źródło zdj. gł.: archiwum prywatne
Miesiąc po śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry i zatrzymaniu w tej sprawie 12-latki do szkoły, w której uczyły się dziewczynki, weszła kontrola kuratorium. Sprawdzano m.in. zasady bezpieczeństwa, działania wychowawcze i to, jak i czy reagowano na problemy uczniów. Dotarliśmy do zanonimizowanego protokołu z tej kontroli. Jego lektura stawia kolejne pytania.Artykuł dostępny w subskrypcji

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15 grudnia 2025 roku w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej Danusi. Dziewczynka miała rany cięte. W sprawie zatrzymano 12-latkę i zabezpieczono nóż. Obie były uczennicami szkoły podstawowej numer 10.

Miesiąc po tragedii, do placówki weszła kontrola Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Trwała do 29 stycznia 2026 roku. Kontrolerki sprawdzały m.in., w jaki sposób były ustalane, a później przestrzegane zasady działające w szkole, jakie podejmowano działania wychowawcze i profilaktyczne, a także jak reagowano na zachowania problemowe.

Dotarliśmy do protokołu z tej kontroli, którą formalnie określa się jako "doraźna". 

O SPRAWIE DANUSI I SYTUACJI W SZKOLE W JELENIEJ GÓRZE WKRÓTCE W REPORTAŻU ADRIANNY OTRĘBY W TVN24+

Co ważne, dokument, którym dysponujemy, jest zanonimizowany.

Jednak na wstępie zaznaczono wyraźnie, że kontrola ma związek ze zdarzeniem z 15 grudnia 2025 roku, czyli dniem, w którym Danusia została zabita.

OGLĄDAJ: Mama Danusi pierwszy raz o śmierci dziecka. "Nigdy nie dowiemy się dlaczego"
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Samoocena uczniów

W tej szkole - jak wynika z dokumentu kuratorium - uczniowie dwa razy w półroczu dokonywali samooceny za pomocą arkusza opracowanego przez placówkę. Polegało to na tym, że na karcie mieli podane propozycje zachowań pożądanych i niepożądanych.

W październiku 2025 roku do wyboru mieli 28 zachowań pożądanych i 29 niepożądanych. Wśród tych pierwszych znalazły się m.in. "dbam o własne zdrowie", "dbam o higienę osobistą", "dbam o własność szkoły i cudzą własność". W części z zachowaniami niepożądanymi uczniowie mogli wybrać m.in. "wszedłem w konflikt z prawem", "używam przemocy fizycznej", "szydzę z pracy innych". Z nich wybierali te, które do nich pasowały i ich opisywały.  

Pozostało 82% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie nieprawidłowości wykazała kontrola kuratorium po tragedii w jeleniogórskiej szkole?
Dlaczego wyniki samooceny uczniów nie przełożyły się na działania wychowawcze?
Jakie działania naprawcze zalecono po kontroli i czy zostaną skutecznie wdrożone?
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Tagi:
dzieciSzkołaEdukacjaJelenia GóraSprawy sądowe w Polsce
Adrianna Otręba
Adrianna Otręba
Reporterka "Faktów" TVN
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