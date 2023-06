Wiec Tuska zakłócony przez związkowców. Zagłuszali hymn

Na początku spotkania na jeleniogórskim rynku zaśpiewano hymn narodowy. Pracownicy kopalni Turów na początku skandowali, używali syren, trąbek i bębnów, a także gwizdali zagłuszając hymn, potem przyłączyli się do śpiewu.

Tusk: ofiary, być może najdotkliwsze, złego rządu PiS-u

W trakcie swojego wystąpienia Tusk odniósł się do sytuacji działającej w Bogatyni kopalni Turów. Mówił o "nieszczęściu, jakie spotkało Bogatynię". - To nieszczęście ma na imię PiS. Ta krótka historia Bogatyni i Turowa pod rządami PiS-u, ta krótka, dramatyczna historia jest metaforą tego, co dzieje się w Polsce od ośmiu lat - wskazał.