Kobieta wpadła do rzeki, mężczyzna ruszył jej na pomoc. Tonących wyciągnęli policjanci

Jeżeli to nie bajka, jeżeli był rzeczywiście fakt korzystania z podsłuchu, to oczywiście trzeba się zwrócić do sądu, który wydał zgodę na to - tak o użyciu Pegasusa w Polsce mówił wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - To nic zdrożnego wyposażyć służby w odpowiedni sprzęt - ocenił. Jego zdaniem komisja śledcza w tej sprawie jest niepotrzebna.