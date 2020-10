Z uwagi na to, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, ten organ nie mógł podejmować wiążących decyzji dotyczących postępowania dyscyplinarnego - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 doktor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W poniedziałek izba ta nieprawomocnie uchyliła immunitet sędzi Beacie Morawiec. - Jedyne, co nam pozostaje, to mówić o jakimś wydarzeniu, które miało miejsce w gmachu Sądu Najwyższego, o decyzjach osoby, co do której istnieją poważne wątpliwości, czy w ogóle jest sędzią w rozumieniu przepisów polskiej konstytucji - dodał. Jego zdaniem, "działania Izby Dyscyplinarnej są ukierunkowane na to, żeby już napiętnować sędzię".

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w poniedziałek wieczorem nieprawomocnie uchyliła immunitet krakowskiej sędzi Beacie Morawiec. O uchylenie immunitetu wnioskowała prokuratura, która zamierza postawić sędzi między innymi zarzuty korupcyjne. Sprawę na niejawnym posiedzeniu rozpoznawał sędzia Adam Tomczyński, który w imieniu nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej wydał postanowienie o uchyleniu immunitetu sędzi Beacie Morawiec. Postanowił też o zawieszeniu sędzi Morawiec w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 procent.

"Uchwała zostanie zaskarżona" TVN24

"Z uwagi na to, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, ten organ nie mógł takich wiążących decyzji podejmować"

Doktor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego we wtorek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 komentował tę decyzję Izby Dyscyplinarnej. - Tu nawet mamy problem językowy, żeby te działania, które miały miejsce w Sądzie Najwyższym, jakoś określać - przyznał.

- Normalnie, gdyby nie było żadnych wątpliwości co do bytu tego organu w sensie prawnym, mówilibyśmy o jakimś orzeczeniu sądu dyscyplinarnego, który wyraził zgodę, umożliwił pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pani sędzi Morawiec - mówił. - Natomiast z uwagi na to, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, ten organ nie mógł podejmować takich wiążących decyzji dotyczących postępowania dyscyplinarnego - wyjaśnił.

Jak dodał, "jedyne, co nam pozostaje, to mówić o jakimś wydarzeniu, które miało miejsce w gmachu Sądu Najwyższego, o decyzjach osoby, co do której istnieją poważne wątpliwości, czy w ogóle jest sędzią w rozumieniu przepisów polskiej konstytucji".

- Taka osoba w tym anty-sądzie, którym jest Izba Dyscyplinarna, podjęła decyzję o tym, że sędzia Morawiec może być pociągnięta w przyszłości do odpowiedzialności karnej, uchyliła immunitet sędzi Beacie Morawiec. To oczywiście nie mogło się wydarzyć, ponieważ zgodnie z konstytucją na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego może wyrazić zgodę tylko sąd. To musi być decyzja sądu nie budzącego żadnych wątpliwości w świetle standardów konstytucyjnych, a Izba Dyscyplinarna nie jest sądem - skomentował.

"Wszystkie działania Izby Dyscyplinarnej są ukierunkowane na to, żeby już napiętnować sędzię"

Małecki tłumaczył, że "obecnie jesteśmy na takim etapie, że jakiś organ - w tym przypadku Izba Dyscyplinarna - podjął decyzję o tym, że w przyszłości sędzia Morawiec będzie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności karnej". - Oczywiście inny sąd, już sąd karny, będzie podejmował ostateczne decyzje, czy w ogóle doszło do czynu i czy on wyczerpał znamiona przestępstwa - mówił.

- Ja się obawiam, że te wszystkie działania Izby Dyscyplinarnej są ukierunkowane właśnie na to, żeby już napiętnować sędzię, żeby już represjonować, żeby już wymierzyć dolegliwość, zawiesić w czynnościach, obniżyć wynagrodzenie, pokazać sędziego jako kogoś, kto łamie prawo, a czy to kiedykolwiek, za pół roku, za rok, sprawa trafi do sądu karnego, to już jest kwestia przyszłości - ocenił.

- Sędzia będzie przez następny rok, dwa lata, zawieszona w czynnościach i minister Ziobro będzie mógł pokazywać, jakie to patologie są w wymiarze sprawiedliwości (...). Być może taki jest cel, żeby własną Izbą Dyscyplinarną już teraz napiętnować sędziego, a tak naprawdę nie dopuścić do tego, żeby niezależny bezstronny sąd jakoś tę sprawę w sposób wiążący rozstrzygnął - skomentował.

Przyznał, że obawia się bardzo tego, że "sprawa zostanie zawieszona, sędzia jest już represjonowana, cel polityczny został osiągnięty, a czy w przyszłości odpowiedzialność karna się rozstrzygnie w kierunku uniewinnienia lub nie, to myślę, że to jest odległa przyszłość".

Dr Małecki: działania Izby Dyscyplinarnej są ukierunkowane na to, żeby już napiętnować sędzię TVN24

"Poruszamy się w pewnej fikcji prawnej"

Mecenas Radosław Baszuk, jeden z obrońców sędzi Beaty Morawiec, w programie "Dzień po dniu" w TVN24 powiedział, że po ewentualnym uprawomocnieniu się uchwały rozważana będzie możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie – jak ocenił – "tego rodzaju decyzje co do immunitetu spotykają się z dość jednoznaczną reakcją".

Dr Małecki wyjaśnił jednak, że "cały problem polega na tym, że na tym etapie postępowania wszystko jest w rękach Izby Dyscyplinarnej i neosędziów, co do których istnieją poważne wątpliwości, czy ich funkcjonowanie w budynku Sądu Najwyższego jest zgodne z prawem, czy oni w ogóle są sędziami w świetle standardu konstytucyjnego i w świetle standardu konwencji europejskich".

- Izba Dyscyplinarna została zamrożona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego osoby z Izby Dyscyplinarnej nie mogą podejmować takich wiążących decyzji jako sąd, który ma uchylić immunitet - mówił.

- Poruszamy się w pewnej fikcji prawnej. Gdyby doszło w przyszłości do badania odpowiedzialności karnej pani sędzi Morawiec, to sąd powinien umorzyć tę sprawę, ponieważ immunitet pani sędzi nie został uchylony - komentował.

Dodał, że "nie wyklucza, że sąd mógłby się zająć tą sprawą i rozstrzygać, czy ktoś jest winny, czy niewinny". - Ale przede wszystkim zgodę na uchylenie immunitetu ma wyrazić sąd. Izba Dyscyplinarna sama powinna się wyłączać z jakiegokolwiek orzekania w jakiejkolwiek sprawie, ponieważ nie jest sądem, a w związku z tym w świetle standardu prawnego ten immunitet nie został uchylony i przyszłe postępowanie karne, które ewentualnie się będzie toczyło, nie może się zakończyć inaczej, jak tylko umorzeniem postępowania, ponieważ panią sędzię w świetle standardów prawnych dalej wiąże immunitet, który nie pozwala jej pociągać do odpowiedzialności karnej - powiedział Małecki.

Izba Dyscyplinarna jest nieuznawana przez Sąd Najwyższy. W styczniu tego roku trzy połączone izby SN - Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - podjęły uchwałę, z której wynika, że jeśli w składzie SN zasiada osoba powołana na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, skład jest nieprawidłowo obsadzony. Sędziów Izby Dyscyplinarnej w całości wskazała nowa KRS. Wątpliwości wobec Izby Dyscyplinarnej wyraża znaczna część środowiska prawniczego, nie tylko w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na początku kwietnia zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Autor:kb/kg

Źródło: TVN24