Zostali zamordowani, bo pomagali polskim partyzantom. Szczątki dwóch małżeństw spoczęły na cmentarzu

Szczątki osób ekshumowanych w ubiegłym roku z mogiły ofiar rozstrzelanych przez Niemców zostały w sobotę pochowane na cmentarzu w Jedwabnem (Podlaskie). Były to dwa małżeństwa, które pomagały partyzantom. Właśnie za to w 1943 roku zostali zamordowani. - W końcu rodziny doczekały się godziwego pochówku - mówił przed uroczystością burmistrz Jedwabnego.

Uroczystość rozpoczęła się w sobotę od mszy świętej, po której uczestnicy przeszli na cmentarz w Jedwabnem i to tam spoczęły szczątki czterech osób ekshumowanych w czerwcu 2021 roku . Były to dwa małżeństwa w wieku od 36 do 44 lat, które - według relacji świadków - zostały zamordowane w lesie koło wsi Przestrzele za pomoc partyzantom. Po zbrodni zostali tam pochowani w jednym miejscu.

To małżeństwa Mościckich i Bronakowskich

Burmistrz Jedwabnego: w końcu rodziny doczekały się godziwego pochówku

Krewna zmarłych mówiła, że od dzieciństwa wiedziała o grobie w lesie przestrzelskim; pokazywał jej to miejsce ojciec. Ale dopiero na spotkaniu w ubiegłym roku obie rodziny postanowiły podjąć działania, by doprowadzić do ekshumacji. Tak doszło do kontaktu ze stowarzyszeniem "Wizna 1939".