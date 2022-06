Dwie sówki wypadły z gniazda. Pomogli policjanci

czytaj dalej

Polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską, ale pieniądze nie popłyną, jeżeli nie zostaną spełnione ściśle określone warunki w kwestii przestrzegania praworządności. - Bardzo ważne było od samego początku, żeby Unia Europejska nie uznała - nie mówię tutaj tylko o pieniądzach, ale też o przyszłości Polski w Europie - że Putin zainstalował tutaj swoją filozofię polityczną i tak naprawdę Polska jest, jeśli chodzi o standardy, poza Unią - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Ustawę zakładającą likwidację nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ocenił jako "kroczek we właściwą stronę". W internetowej dogrywce programu Tusk stwierdził, że "beneficjentów inflacji i kryzysu jest spora grupa: to budżet państwa, to są banki i to są molochy, państwowe spółki energetyczne".