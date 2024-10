Jedenastu europejskich prezydentów pojawiło się na Wawelu. "Naturalne, że Polska jest gospodarzem"

czytaj dalej

By ograniczyć piractwo drogowe, nie jest potrzebna nowelizacja kodeksu karnego, ale usprawnienie działania sądów. Do tego zmiana społecznego nastawienia i "zero tolerancji dla pijaków" - mówił w rozmowie z TVN24 Marek Kąkolewski, były policjant i ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odniósł się m.in. do sprawy Tomasza U. - Z wiaduktu spadł autobus, zginęła kobieta, kierujący był pod wpływem amfetaminy. Mamy 2024 rok i nawet jeszcze nie został wyznaczony termin rozprawy apelacyjnej, a sprawa nie trafiła na wokandę. Ręce opadają - stwierdził.