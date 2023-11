Buzek o działaniach Morawieckiego: Głupoty. Tak się nie robi, jak się myśli o kraju

- To wszystko jest żenujące. Nawet nie wiem, jak o tym mówić, bo to się przede wszystkim odbywa ze szkodą dla Polski - powiedział o próbach tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego Jerzy Buzek, europoseł, były premier. Mówił też o środowym głosowaniu w Parlamencie Europejskim i stwierdził, że "to nie jest czas na zmiany traktatów"

Jego zdaniem "wszystko, co robią przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, to jest przygotowanie fundamentu przetrwania w opozycji". - Oni potrzebują każdego tygodnia, żeby dofinansować takie miejsca, do których mają dostęp ludzie PiS-u, żeby można było z tego finansowania korzystać przez następne lata. To jest de facto praca na następne lata w opozycji - mówił gość TVN24.