Jechała za szybko, bo "prędkość mierzyła w milach"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechała do Kijowa. To jej druga wizyta w Ukrainie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Szefowa KE spotkała się w stolicy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, by rozmawiać o przyszłej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Przesłanie jest jednak jasne: nie ma drogi na skróty i kraj będzie musiał spełnić konkretne warunki. - Wszyscy widzimy, że naród ukraiński tak bardzo ceni wolność, tak bardzo jest gotowy do podjęcia walki o swoją przyszłość, że zrobi wszystko, by zapewnić sukces integracji europejskiej. Projekt europejski nie jest możliwy bez nas - oświadczył Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z szefową KE.