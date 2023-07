Jazda quadem. Od jakiego wieku jest dozwolona i jakie wymogi trzeba spełnić

W ostatnich dniach w Polsce doszło do niebezpiecznych wypadków z udziałem quadów prowadzonych przez dzieci, w jednym z nich zginął 12-latek. Czy dzieci mogą zgodnie z prawem kierować takimi pojazdami? Jakie wymagania trzeba spełnić, by móc jeździć czterokołowcem?

6 lipca w zderzeniu quada z ciągnikiem rolniczym w Tchórzance koło Iławy poszkodowanych zostało dwoje dzieci: 2-letni chłopiec i jego 14-letnia siostra, która kierowała pojazdem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcą wypadku był 57-letni traktorzysta, ale również że nastolatka nie posiadała uprawnień do kierowania quadem. Dzień wcześniej we wsi Pyzówka w powiecie nowotarskim w lesie odnaleziono ciało 12-latka, który najprawdopodobniej wjeżdżając na wzniesienie quadem stracił nad nim panowanie i zginął, uderzony przez wywracający się pojazd. Dziecko nie miało na głowie kasku.

Quad - jakie wymogi musi spełniać?

W Prawie o ruchu drogowym quad określany jest jako czterokołowiec i traktowany jest jako inny pojazd samochodowy. Poruszający się nim po drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu muszą posiadać uprawnienia do kierowania. Pojazd powinien być sprawny technicznie, zarejestrowany i ubezpieczony (OC).

Kto może jeździć quadem? Od jakiego wieku?

Jeżeli pojazd zarejestrowany jest jako czterokołowiec lekki (maks. 350 kg masy własnej i prędkość do 45 km/h), to kierujący powinien posiadać prawo jazdy w zakresie kategorii co najmniej AM. Ubiegać się można o nie od ukończenia 14. roku życia. Należy najpierw przejść badania lekarskie, ukończyć kurs, zdać egzamin i odebrać dokument. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Portal auto-swiat.pl zauważa przy tym, że najczęściej kursy oraz egzaminy w kategorii AM odbywają się na motorowerach, a nie na quadach, bo to właśnie motorowery są główną przyczyną ubiegania się o prawo jazdy tej kategorii. Kurs podstawowy to 5 godzin praktyki i 5 godzin lekcyjnych teorii. Według portalu czas ten może być jednak niewystarczający, aby nauczyć się odpowiedzialnie jeździć quadem.

Jeśli pojazd jest czterokołowcem (maks. 400 kg masy własnej w przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy), do poruszania się nim potrzebne są uprawnienia z kategorii B1 (od 16. roku życia) lub B (od 18. roku życia). Według auto-swiat.pl w tym przypadku jazdy odbywają się z reguły na mikrosamochodach, ale i na prawdziwych quadach, a kurs trwa co najmniej 30 godzin praktyki i 30 godzin lekcyjnych teorii. "Jazda quadem wymaga specjalnego szkolenia, inaczej prawie na pewno skończy się wypadkiem. Wsiadając na quada należy m.in. zwalczyć odruch podpierania się nogą - grozi to najechaniem tylnego koła na kostkę i kalectwem (...). Trzeba przyzwyczaić się też do słabych hamulców oraz specyficznego kierowania. Duży quad z silnikiem o pojemności np. 600 ccm to już ciężki pojazd, i do tego szybki" - wskazuje portal.

- Niektórzy myślą, że jeśli posiadają już dowód osobisty, są pełnoletni, mają więcej niż 18 lat, to mogą quadem kierować bez jakichkolwiek uprawnień. To jest błędna teza - mówił na antenie TVN24 Marek Konkolewski, były policjant, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. - W żadnym wypadku nie możemy kierować quadem bez uprawnień. Należy pamiętać, że quad musi być zarejestrowany i ubezpieczony - dodał. Zauważył, że wyjątek obowiązuje "na terenie prywatnym, zamkniętym, gdzie inni uczestnicy ruchu nie mają dostępu". Tam "przepisy porządkowe generalnie nie obowiązują i mają zastosowanie tylko wtedy, gdy jest to konieczne do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego". - Myślę, że każdy odpowiedzialny rodzic zanim kupi dziecku quada, powinien pomyśleć o tym, czy dziecko zapanuje nad takim potworem na czterech kołach - podkreślił.

Gdzie można jeździć quadem?

Czterokołowcem nie można wjeżdżać na autostrady i drogi ekspresowe. Nie wolno jeździć nim także po lasach - zgodnie z art. 29 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem dozwolony jest tylko na drogach publicznych lub leśnych, jeśli są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch. Mówi o tym także art. 161 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym ten, kto wjeżdża takim pojazdem do lasu, którego nie jest właścicielem, lub robi to bez zgody właściciela, w niedozwolonym miejscu, podlega karze grzywny.

Jazda quadem - jakie jeszcze wymogi trzeba spełnić?

Do prowadzenia quada wymagane jest używanie kasku ochronnego. Wymóg ten spełnić musi również pasażer czterokołowca. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pojazd jest zabudowany lub posiada pasy bezpieczeństwa.

Należy też pamiętać, że przewożąc quadem dziecko do 7. roku życia, nie wolno przekraczać 40 km/h.

ZOBACZ TEŻ: Quad odjechał bez kierowcy i potrącił kobietę

Autor:pb//az

Źródło: tvn24.pl, isap.sejm.gov.pl, policja.gov.pl, auto-swiat.pl