Nagranie i mandat za stłuczkę w Jaworznie. "Pan zaczął trąbić, gonić mnie, zajechał mi drogę i zahamował"

Pan Igor powoli pokonywał skrzyżowanie, bo jechał ciężarówką. W trakcie manewru światła w Jaworznie (woj. śląskie) zmieniły się na czerwone. To według mężczyzny rozeźliło kierowcę auta osobowego, który zaczął go gonić, w końcu wyprzedził i zahamował tuż przed ciężarówką pana Igora. Efekt widać na nagraniu przesłanym nam na Kontakt24.

Pan Igor przesłał na Kontakt24 nagranie ze swojej kamerki samochodowej. Do sytuacji, która zarejestrował, doszło w poniedziałek w Jaworznie.

- Staliśmy na skrzyżowaniu na światłach do skrętu w lewo. Ja byłem pierwszy, to auto [z nagrania - red.] drugie i kiedy sygnalizacja się zmieniła, ruszyłem na zielonym - opowiada. Wyjaśnia, że wykonywał ten manewr powoli, z powodu naczepy i dużej wielkości swojego auta, "a światła w tym miejscu są krótkie". - Zmieniły się na czerwone, gdy byłem mniej więcej w połowie skrzyżowania i wtedy ten pan [kierowca nagranego samochodu-red.] zaczął na mnie trąbić i wymachiwać rękami. Nic nie odpowiedziałem, spojrzałem na niego tylko z kabiny i pojechałem dalej - relacjonuje pan Igor.

"Zajechał mi drogę i zaczął hamować"

- Ten kierowca wpadł w jakąś furię, przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym i zaczął mnie gonić, a kiedy mu się to udało, zrobił to, co widać na nagraniu: zajechał mi drogę i zaczął hamować - opowiada mężczyzna. Efekt? Stłuczka po której kierowca samochodu osobowego zjechał na pobocze drogo. - Zatrzymał się, spisywał chyba moje dane, robił zdjęcia - relacjonuje autor nagrania.