Oszuści przekonali 77-latkę, że jej syn ma koronawirusa i potrzebuje pieniędzy na leki. Straciła 10 tysięcy złotych

Policja: w słuchawce usłyszała głos rzekomego syna

- Oszust zapytał, czy seniorka chce porozmawiać z synem. Kobieta w słuchawce usłyszała zduszony głos rzekomo swojego syna, który kaszląc prosił, by wybrała z konta pieniądze i przekazała na zakup leków. Mężczyzna polecił jaworzance, by ta nikomu o sprawie nie mówiła i do nikogo nie dzwoniła - informuje Ewa Kluczyńska, rzeczniczka jaworskiej policji. I dodaje: - Kiedy 77-latka udała się do banku po pieniądze, była w stałym kontakcie z oszustem, który zadzwonił do niej na telefon komórkowy i polecił pod żadnym pozorem się nie rozłączać. Pokrzywdzona uwierzyła przestępcy i przekonana, że w ten sposób pomaga synowi, zastosowała się do poleceń.