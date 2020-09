Prezydent na Dożynkach Jasnogórskich o potrzebie "oddania czci spracowanym dłoniom rolnika"

"Bezpieczeństwo żywnościowe to jeden z ogromnie ważnych elementów bezpieczeństwa kraju"

- Ale to właśnie wy - waszą pracą, waszym trudem - pokazaliście, że tamte czasy minęły. (...) Te półki w sklepach, które przez chwilę były puste, błyskawicznie zapełniały się na powrót produktami spożywczymi. Jedzenia, żywności nie zabrakło ani na chwilę. Mamy ją i nie tylko wystarcza nam jej spokojnie na własne potrzeby, ale jesteśmy w stanie zabezpieczyć żywnościowo innych. To dzięki wam Polska jest wielkim eksporterem żywności - powiedział prezydent, zwracając się do rolników.

- Będę czynił wszystko, żebyście nie tylko mogli spokojnie pracować, nie tylko mogli dalej zapewniać nam bezpieczeństwo żywnościowe, ale przede wszystkim zapewniam was, że będę czynił wszystko, żeby polska wieś jak najlepiej się rozwijała, żeby to, co nowoczesne, było zapewnione także dla polskiej wsi: komunikacja, szerokopasmowy internet, wszelkiego rodzaju dobra, które do niedawna były przywilejem wielkich miast, aby były u was, aby to, co nazywamy równym rozwojem kraju stało się rzeczywistością, aby także na wsi była dobra edukacja, aby także na wsi był dostęp do dóbr kultury, aby także na wsi był dostęp do sportu i rekreacji. Abyśmy mogli spokojnie funkcjonować - powiedział prezydent.