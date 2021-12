Ucieczkę przed policją zakończył w rowie. Był pijany

czytaj dalej

Omikron w Europie Zachodniej prowadzi do rekordowych poziomów infekcji, a Polakom wciąż się wydaje, że "jakoś to będzie". My jako naród nie uczymy się na cudzych błędach, chcemy się uczyć na własnych. Powtarza się ciągle ten sam scenariusz - powiedziała w TVN24 doktor nauk medycznych Magdalena Wiśniewska, kierownik Szpitala Tymczasowego w Szczecinie. Zaznaczyła, że liczba hospitalizacji wzrośnie po długim weekendzie 6-10 stycznia, a w szpitalach pojawi się nawet "maksymalna" liczba pacjentów.