Wysoki na sześć pięter, szeroki jak boisko. Rok temu gigant lądował w Polsce

Lądowanie w Jasionce

- Przylot do Jasionki było to spore logistycznie przedsięwzięcie, które wymagało specjalnych przygotowań. Nic dziwnego, gdyż był to gigant o wysokości sześciopiętrowego budynku i szerokości boiska piłkarskiego – zaznaczył.

Święto fanów lotnictwa

Jak wspomina tamten dzień dyrektor pionu operacyjnego lotniska Rzeszów-Jasionka Konrad Wołos, było sporo przygotowań do obsługi samolotu. - Było to też duże medialne wydarzenie. Operacyjnie podołaliśmy jednak zadaniu z wykorzystaniem wyłącznie własnych sił, choć w kilka godzin było do rozładowania 150 ton odlewów aluminiowych, które z Chin przyleciały do klienta w Polsce – powiedział.