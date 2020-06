Jarosław Zieliński nadal z limuzyną i ochroną SOP

Choć z funkcji wiceministra spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński został odwołany w listopadzie ubiegłego roku, to nadal chroni go Służba Ochrony Państwa – wynika z informacji tvn24.pl. W praktyce oznacza to, że kiedy chce, ma do dyspozycji limuzynę bmw wraz z kierowcą. Grozić byłemu ministrowi mają funkcjonariusze służb PRL, którzy stracili emerytury wypracowane po roku 1990.