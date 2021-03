"Autokar pokonał barierę i wjechał w to samo miejsce co dwa tygodnie temu". Jedna osoba nie żyje, cztery ranne

Na wysokości Jarosławia na Podkarpaciu autobus z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, uderzył w bariery energochłonne i wpadł do rowu. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Autobusem jechało 10 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. Do podobnego wypadku doszło w tym samym miejscu, w którym na początku marca zginęło pięć osób. Kierujący autokarem był trzeźwy.