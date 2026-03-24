Karol Nawrocki "zaproponował wyjaśnienie sprawy na pięści". Poseł: zatkało mnie

Poseł KO Jarosław Urbaniak, przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz członek Komisji Finansów Publicznych we wtorkowym programie "News Michalskiego" w TVN24+ komentował zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego wobec reportera TVN24 Mateusza Półchłopka. Nawrocki nerwowo zareagował na pytanie, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

- Karol Nawrocki jest bardzo nerwowy, co było widać na tej konferencji, która praktycznie się skończyła, a później zachował się jak typowy bokser, a nie prezydent kraju - ocenił.

Urbaniak przywołał też swoje spięcie z Nawrockim sprzed lat, gdy - ówczesny prezes IPN - "zaproponował wyjaśnienie sprawy na pięści".

Urbaniak: doszło do dyskusji między mną a Nawrockim

Urbaniak opisał, jak "swego czasu" Nawrocki - wtedy jako prezes IPN - przyszedł na komisję finansów, by dyskutować o budżecie Instytutu. Nawrocki był prezesem IPN od 23 lipca 2021 roku aż do czasu zaprzysiężenia na prezydenta.

Poseł KO relacjonował, że przed posiedzeniem komisji rozmawiał z "jednym ze znanych profesorów", który zwrócił uwagę, że budżet IPN jest większy niż budżet Polskiej Akademii Nauk. - Wydawało mi się, że to nieprawda, ale jak się okazało, że rzeczywiście tak jest, zacząłem szperać, zacząłem porównywać - mówił Urbaniak.