"GW": Kaczyński chciał "szybkiej rozprawy z protestującymi". Szef policji się nie zgodził, ma stracić stanowisko

Dziennik pisze, że na 25 października, czyli pierwszą niedzielę po orzeczeniu TK, były planowane "duże działania policji". - Z wieści, które docierały do mniejszych jednostek w sobotę, wynikało, że demonstracje mają być uznane za nielegalnie, a nasze podejście ma być takie jak zazwyczaj do nielegalnych tłumów na ulicach. Czyli na ostro - powiedział "Wyborczej" policjant z jednej z komend wojewódzkich.

- Potem słyszeliśmy od przełożonych, że nasza reakcja jest prawidłowa, bo zadaniem policji jest deeskalacja, i że powinniśmy postępować tak, aby nie doprowadzić do zamieszek. Wiemy, że było to możliwe dzięki komendantowi głównemu - powiedział gazecie policjant.

Kaczyński był "zwolennikiem szybkiej rozprawy z protestującymi"

"Szymczyk odejdzie po 11 listopada ze względu na stan zdrowia - tak to pewnie załatwią"

Jednocześnie wyjaśniał - czytamy w "GW" - że zgromadzenie powyżej pięciu osób w czasie epidemii to wykroczenie, a nie przestępstwo, a wykroczenie nie daje policjantom podstaw do zatrzymania.

- Wraz z Szymczykiem mogą polecieć też niektórzy zastępcy i część komendantów wojewódzkich. On sam myśli o emeryturze, szlifuje angielski, by pójść do Interpolu - powiedział informator "GW". - Szymczyk odejdzie po 11 listopada ze względu na stan zdrowia - tak to pewnie załatwią - dodał.