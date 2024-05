Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich będzie w jakiś sposób przedłużeniem działania tych służb, które funkcjonowały przez lata - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef sejmowej komisji do spraw służb specjalnych Marek Biernacki z PSL-Trzeciej Drogi. Komplementował jej przewodniczącego generała Jarosława Stróżyka, który ma duży autorytet "na europejskim rynku służb specjalnych".

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024. Powiedział też, że przewodniczącym komisji będzie generał Jarosław Stróżyk i że pierwszego raportu z jej prac spodziewa się po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Tusk: wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004-2024 TVN24

Do tej kwestii odniósł się w środowej "Rozmowie Piaseckiego" przewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marek Biernacki (PSL-TD), członek Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

- Ta komisja musi się zająć materiałami, które są zebrane w służbach i nie tylko w służbach, które funkcjonują w obiegu publicznym, dotyczącymi, nazwijmy to, wpływów rosyjskich, białoruskich na polskie życie publiczne. Nie chcę zawężać tego tylko do sfery polityków - powiedział.

Jak podkreślał, "komisja będzie w jakiś sposób przedłużeniem działania tych służb, które działały przez lata". - Na jej czele stanął bardzo doświadczony oficer, generał Jarosław Stróżyk. Oficer, który jest wysoko ceniony nie tylko w Polsce, ale w ogóle na, nazwijmy to, europejskim rynku służb specjalnych. Jak się porusza obecnie po świecie, to widać, jakim cieszy się autorytetem - mówił.

- Znam go osobiście, więc wiem, że jest osobą bardzo wyważoną. To bardziej ja jestem pistolero, a on jest bardziej taką osobą wyważoną, spokojną. Na pewno nie będzie szedł na skróty, będzie weryfikował informacje, które posiadają - podkreślił Biernacki.

Biernacki: trafiło do mnie co najmniej sześć spraw od sygnalistów

- Co jest bardzo istotne, i to mogę chyba powiedzieć, że przy audytach właśnie w SKW wyszedł szereg spraw, którym de facto nie nadano biegu - wskazał Biernacki.

- Część spraw, która dotyczyła sprawy relacji z Rosją, ale też było dużo spraw dotyczących relacji z innymi państwami i też relacji przestępczych, było ukręcanych. Do mnie trafiło co najmniej sześć spraw od sygnalistów, które przekazałem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie ABW działała skutecznie, tylko w pewnym momencie zabrano im sprawę i przekazano do innej służby, a następnie utopiono - dodał.

Dopytywany, czy był jakiś wspólny mianownik tych spraw, Biernacki odparł: "powiązania polityczne".

- Z Prawem i Sprawiedliwością? - dopytywał Konrad Piasecki.

- Szeroko rozumianego obozu Zjednoczonej Prawicy - odparł. - Co najmniej te sześć spraw miałem w ręku na pewno. Nie powiem, żeby one dotyczyły sprawy relacji z Rosjanami, ale podejrzewam, że takie sprawy mogły mieć miejsce - dodał.

Biernacki o PiS: to jest partia infiltrowana TVN24

Gość TVN24 był też pytany, czy uważa, że Prawo i Sprawiedliwość to partia wpływów rosyjskich. - To nie jest tak, że to jest partia rosyjska, prorosyjska, tylko infiltrowana. To jest partia, która z założenia jest antyrosyjska, więc należy ją spenetrować i infiltrować - oświadczył.

- Służby tak agresywne jak rosyjskie czy białoruskie, wiadomo, że próbują wejść do każdego obozu (politycznego - red.). Gdzieś trafiają na bardziej podatny grunt i tam wchodzą - ocenił.

Jak kontynuował, "dlatego jest bardzo potrzebna ta komisja, której będzie przewodził pan Jarosław Stróżyk". - Po to, żeby ona dokładnie zbadała nie tylko wpływy w jednym ugrupowaniu, ale na całe życie polityczne, na sędziów, tak samo i na opinię publiczną, bo i na prasę też się kształtuje ten rynek - dodał.

- Nigdy nie postawiłbym tezy, że PiS jest w jakiś sposób partią, która działa na zlecenie Moskwy, ale na pewno trzeba rozważyć, jaki był wpływ Rosjan na pewne decyzje - zaznaczył Biernacki.

Autorka/Autor:pp/adso

Źródło: TVN24