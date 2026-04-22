Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dlaczego nie uregulowali kryptowalut? Poseł PiS: wtedy nie było unijnej dyrektywy

Kropka nad i
Poseł PiS Jarosław Sellin: jesteśmy za mądrym uregulowaniem kryptowalut
Źródło: TVN24
Poseł PiS Jarosław Sellin mówił w "Kropce nad i" w TVN24, że jego partia opowiada się za uregulowaniem rynku kryptowalut, a w zawetowanej przez prezydenta ustawie brakowało odpowiednich zabezpieczeń. Sprawę komentowała również posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska.

W piątek Sejm głosował ponownie nad uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów. Za głosowało 243 posłów, przeciwko 191, trzech wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia ustawy - i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta - potrzebne były 263 głosy poparcia.

Poseł PiS Jarosław Sellin, pytany w "Kropce nad i" w TVN24, dlaczego jego partia głosowała przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta, przekonywał, że PiS chce "mądrego" uregulowania tego rynku, a w procedowanej ustawie brakowało odpowiednich zabezpieczeń.

- Mądre uregulowanie między innymi polega na tym, że skoro są już jacyś ludzie, moim zdaniem naiwni - bo ja nie zalecam, żeby lokować swoje pieniądze w tych aktywach - ale jeśli tacy ludzie są (...) to warto zadbać o to, żeby oni byli realnie zabezpieczeni - ocenił.

Posłanka KO: rozmowa na temat kryptowalut nie zaczęła się trzy dni temu

Sellin był też pytany, dlaczego PiS nie uregulował rynku kryptowalut wcześniej. - Bo dyrektywa Unii Europejskiej w tej sprawie była z końca grudnia 2024 roku - odparł. - Unia Europejska oczekiwała, że będzie to uregulowanie w miarę jednolite, bo to jest międzynarodowy rynek i dyrektywa przyszła w końcu 2024 roku - dodał.

Posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska komentowała, że "w pewnym sensie dzieje się historia", bo przedstawiciel PiS uzasadnia działania swojej partii brakiem unijnej dyrektywy. Odniosła się również do słów Sellina, wedle których PiS chce uregulowania kryptowalut.

- Jesteście w dużym kłopocie, ponieważ dwukrotnie nie dopuściliście do sytuacji, w której można było tę kwestię uregulować - oceniła. - Rozmowa na temat krypto nie zaczęła się trzy dni temu. Sprawa z kryptowalutami ciągnie się od długiego czasu - dodała.

Jarosław Sellin i Joanna Kluzik-Rostkowska
Źródło: TVN24

Poseł PiS o porozumieniu w partii: prawica powinna być jednością

Sellin mówił także, że "bardzo cieszy się" ze zgody pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a byłym premierem Mateuszem Morawieckim. We wtorek politycy ogłosili zawarcie porozumienia w sprawie nowego stowarzyszenia założonego przez Morawieckiego.

- W DNA każdego polityka polskiej prawicy jest to, że prawica nie powinna się dzielić, tylko powinna być jednością - przekonywał Sellin. Kiedy prowadząca Monika Olejnik zapytała go, dlaczego nie zdecydował się dołączyć do stowarzyszenia Morawieckiego, odparł, że to dlatego, iż "jest w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego".

Kluzik-Rostkowska powiedziała natomiast, że w wewnętrznych sporach w PiS widzi "naturalną dynamikę grupy posłów i europosłów", którzy nie chcą się godzić na to, w którą stronę Jarosław Kaczyński prowadzi swoją partię.

- Ja się w ogóle Mateuszowi Morawieckiemu, Michałowi Dworczykowi i tej całej grupie nie dziwię, że oni postanowili się skupić w jednym miejscu - zaznaczyła. - Był taki czas ze dwa czy trzy miesiące temu, kiedy bardzo wyraźnie było widać, że Jarosław Kaczyński chce Morawieckiego z partii wypchnąć - oceniła.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
kryptowaluty
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

