Polska Dlaczego nie uregulowali kryptowalut? Poseł PiS: wtedy nie było unijnej dyrektywy

Poseł PiS Jarosław Sellin: jesteśmy za mądrym uregulowaniem kryptowalut

W piątek Sejm głosował ponownie nad uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów. Za głosowało 243 posłów, przeciwko 191, trzech wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia ustawy - i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta - potrzebne były 263 głosy poparcia.

Poseł PiS Jarosław Sellin, pytany w "Kropce nad i" w TVN24, dlaczego jego partia głosowała przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta, przekonywał, że PiS chce "mądrego" uregulowania tego rynku, a w procedowanej ustawie brakowało odpowiednich zabezpieczeń.

- Mądre uregulowanie między innymi polega na tym, że skoro są już jacyś ludzie, moim zdaniem naiwni - bo ja nie zalecam, żeby lokować swoje pieniądze w tych aktywach - ale jeśli tacy ludzie są (...) to warto zadbać o to, żeby oni byli realnie zabezpieczeni - ocenił.

Posłanka KO: rozmowa na temat kryptowalut nie zaczęła się trzy dni temu

Sellin był też pytany, dlaczego PiS nie uregulował rynku kryptowalut wcześniej. - Bo dyrektywa Unii Europejskiej w tej sprawie była z końca grudnia 2024 roku - odparł. - Unia Europejska oczekiwała, że będzie to uregulowanie w miarę jednolite, bo to jest międzynarodowy rynek i dyrektywa przyszła w końcu 2024 roku - dodał.

Posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska komentowała, że "w pewnym sensie dzieje się historia", bo przedstawiciel PiS uzasadnia działania swojej partii brakiem unijnej dyrektywy. Odniosła się również do słów Sellina, wedle których PiS chce uregulowania kryptowalut.

- Jesteście w dużym kłopocie, ponieważ dwukrotnie nie dopuściliście do sytuacji, w której można było tę kwestię uregulować - oceniła. - Rozmowa na temat krypto nie zaczęła się trzy dni temu. Sprawa z kryptowalutami ciągnie się od długiego czasu - dodała.

Jarosław Sellin i Joanna Kluzik-Rostkowska

Poseł PiS o porozumieniu w partii: prawica powinna być jednością

Sellin mówił także, że "bardzo cieszy się" ze zgody pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a byłym premierem Mateuszem Morawieckim. We wtorek politycy ogłosili zawarcie porozumienia w sprawie nowego stowarzyszenia założonego przez Morawieckiego.

- W DNA każdego polityka polskiej prawicy jest to, że prawica nie powinna się dzielić, tylko powinna być jednością - przekonywał Sellin. Kiedy prowadząca Monika Olejnik zapytała go, dlaczego nie zdecydował się dołączyć do stowarzyszenia Morawieckiego, odparł, że to dlatego, iż "jest w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego".

Kluzik-Rostkowska powiedziała natomiast, że w wewnętrznych sporach w PiS widzi "naturalną dynamikę grupy posłów i europosłów", którzy nie chcą się godzić na to, w którą stronę Jarosław Kaczyński prowadzi swoją partię.

- Ja się w ogóle Mateuszowi Morawieckiemu, Michałowi Dworczykowi i tej całej grupie nie dziwię, że oni postanowili się skupić w jednym miejscu - zaznaczyła. - Był taki czas ze dwa czy trzy miesiące temu, kiedy bardzo wyraźnie było widać, że Jarosław Kaczyński chce Morawieckiego z partii wypchnąć - oceniła.

