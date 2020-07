Pinkas: nie przeproszę za słowa o "wkładaniu lodu do majtek" i maseczkach z biustonosza

Zdecydowanie powtórzyłbym swoje słowa, że politycy posługujący się koronawirusem do gry politycznej powinni sobie włożyć lód do majtek - powiedział w TVN24 Jarosław Pinkas, pytany o swoją głośną wypowiedź z lutego. - Nie będę za nic przepraszał - dodał.

Zarzucił wtedy opozycji, że wykorzystuje epidemię do rozgrywki politycznej. "Wielu polityków, którzy posługują się koronawirusem jako elementem gry politycznej, powinno sobie włożyć lód do majtek. Są rzeczy, których się nie robi, bo one służą tylko partykularnym interesom, a Polska to coś więcej" - powiedział.