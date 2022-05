Poszukiwany przez cztery prokuratury sprawdzał bilety, ścigany listem gończym oglądał mecz. Obaj trafili do aresztu

Policjanci z Jarosławia (województwo podkarpackie) zatrzymali - po sobotnim meczu piłkarzy JKS Jarosław z Polonią Przemyśl - dwóch poszukiwanych do odbycia kary więzienia. Po spotkaniu na stadionie w Jarosławiu w ręce policjantów trafił mężczyzna kontrolujący bilety i jeden z kibiców.

- Mundurowi zabezpieczający mecz w trakcie trwania spotkania ustalili, że na terenie obiektu znajdują się dwie osoby poszukiwane przez organy ścigania - mówi rzeczniczka podkarpackiej policji podinspektor Marta Tabasz-Rygiel. I dodaje, że do zatrzymań doszło wkrótce po ostatnim gwizdku.

Jeden sprawdzał bilety, drugi kibicował

Jednym z wytypowanych przez mundurowych mężczyzn był siedzący na trybunach 46-letni mieszkaniec Jarosławia, za którym wydany został list gończy. - Mężczyzna nie stawił się do zakładu karnego w celu odbycia roku pozbawienia wolności i unikał odbycia kary, ukrywając się przed śledczymi - mówi Tabasz-Rygiel.

Drugim z zatrzymanych był 51-latek sprawdzający bilety na sobotni mecz. Jak się okazało, powinien on stawić się do odbycia kary roku pozbawienia wolności, a poszukiwały go jednocześnie prokuratury rejonowe w Nowym Sączu, Tucholi, Brzegu, Szubinie, a także Sąd Rejonowy w Wągrowcu.