Ścigany za "brutalne przestępstwo" popełnione w Czechach, może przebywać w Polsce. Policja ostrzega i prosi o pomoc

Jest coraz większy rozdźwięk między polityką monetarną banku centralnego a polityką fiskalną, którą prowadzi rząd - ocenił w "Jeden na jeden" Jan Krzysztof Bielecki, były premier i były przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku, pytany o to, czy PiS może zdecydować się na waloryzację świadczenia 500 plus. Odnosząc się do kwestii stóp procentowych w Polsce, gość TVN24 przyznał, że "stąpamy po grząskim terytorium".