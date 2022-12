Jarosław Kawecki nie żyje. Był jednym z głosów Radia Kierowców

Zmarł dziennikarz Jarosław Kawecki. Przez trzy dekady pracował w Polskim Radiu i przez wiele lat był związany z Radiem Kierowców. Dwa lata temu przeszedł na emeryturę. "Potrafił skłonić do zastanowienia, potrafił sprowokować kierowców i pasażerów do tego, żeby wzajemnie siebie zauważali" - wspominał zmarłego dyrektor Programu 1. Polskiego Radia Marcin Kusy. Kawecki miał 67 lat.

O śmierci dziennikarza poinformowało we wtorek wieczorem Polskie Radio 24. "Informacje Radia Kierowców, które prezentował na antenie, to były małe dzieła sztuki, nierzadko małe felietoniki. Nie tylko suche informacje" - powiedział dyrektor Programu 1. Polskiego Radia Marcin Kusy, zacytowany na stronie PR 24. Ocenił też, że Kawecki "potrafił skłonić do zastanowienia, potrafił sprowokować kierowców i pasażerów do tego, żeby wzajemnie siebie zauważali" oraz "umiał sprowokować słuchaczy do gorących dyskusji, które trwały czasem cały jego dyżur".