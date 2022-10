Jarosław Kaczyński znów lekceważąco o osobach transpłciowych: to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem

Prezes PiS Jarosław Kaczyński po raz kolejny na spotkaniu ze swoimi sympatykami lekceważąco wypowiedział się na temat osób transpłciowych. - Można powiedzieć, że to jest sprzeczne z biologią, bo wiadomo, różnica jest już w genach między kobietami a mężczyznami. Jest też sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i z tym wszystkim, co było podstawą budowy naszej cywilizacji - przekonywał Kaczyński.

W sobotę Jarosław Kaczyński spotkał się z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie. Po raz kolejny mówił w lekceważący sposób o osobach transpłciowych. - Chodzi o zmianę płci na zasadzie decyzji, No że na przykład pan marszałek mówi, że od dzisiaj od godziny tej i tej (...) - jest za dwadzieścia cztery siódma - ja mam na imię Zofia - powiedział Kaczyński, zerkając na zegarek i śmiejąc się. Śmiała się też zgromadzona publiczność, oklaskując prezesa PiS.

"Tak nawet jest w Polsce"

- Z punktu widzenia przepisów, które już dzisiaj są na niektórych uczelniach, gdyby pan był na przykład pracownikiem takiej uczelni, to trzeba by się było do pana tak zwracać. A jakby się ktoś nie zwracał, byłby dyscyplinarnie za to karany - twierdził lider partii rządzącej.

Dodał, że "tak nawet jest w Polsce". - Można powiedzieć, że to jest sprzeczne z biologią, bo wiadomo, różnica jest już w genach między kobietami a mężczyznami, jest tez sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i z tym wszystkim, co było podstawą budowy naszej cywilizacji - stwierdził.

Kaczyński ukarany przez komisję etyki

Pod koniec września sejmowa komisja etyki ukarała Kaczyńskiego naganą za jedną z jego poprzednich wypowiedzi o osobach transpłciowych, wygłoszoną 25 czerwca we Włocławku.

- Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że teraz, do tej pory, do godziny - jest w tej chwili koło wpół do szóstej - byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą - powiedział Kaczyński i krótko się zaśmiał.

- Bo przecież lewica uważa, że tak powinno być. I należy tego przestrzegać. Mój szef w pracy, dajmy na to, czy nawet moja koleżanka, czy mój kolega powinni się do mnie zwracać już tym razem w formie żeńskiej - kontynuował. - No, można mieć takie poglądy, dziwne, co prawda. Ja bym to badał, ale... - dodał lider PiS i ponownie się zaśmiał.

Kaczyński o osobach transpłciowych: można mieć takie poglądy, dziwne, ja bym to badał

