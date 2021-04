Prezes PiS mówił, że "może dojść do wydarzeń, które doprowadzą do skrócenia kadencji" i przeprowadzenia przedterminowych wyborów. - Ale żeby była jasność, nie prognozuję wcześniejszych wyborów. Jedynie nie wykluczam takiej ewentualności - zaznaczył.

"Trzy czwarte tego wywiadu miało jednego adresata"

Do wywiadu Kaczyńskiego i do napięć w obozie rządowym odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz.

- Trzy czwarte tego wywiadu miało jednego adresata - Zbigniewa Ziobrę, z grożeniem wyrzucenia z koalicji i równocześnie szantażem wobec opozycji: "macie zagłosować za tym pakietem razem z nami, macie uratować mój rząd, bo inaczej nie będziecie Polakami" - mówił Sienkiewicz, nawiązując do głosowania w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej, by możliwe było uruchomienie unijnego Funduszu Odbudowy. Obóz rządowy jest w tej sprawie podzielony, przedstawiciele partii Ziobry, Solidarnej Polski, zapowiedzieli, że nie zagłosują za ratyfikacją.

- Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego rodzaju szantażów (ze strony - red.) Kaczyńskiego, łącznie z wyzwiskami, bo w tym samym wywiadzie okazało się, że jesteśmy rakiem, który toczy polską politykę - mówił dalej poseł KO, nawiązując do innych słów prezesa PiS, w których działania parlamentarnej opozycji określił mianem "raka polskiej polityki" i "niebywałego szkodnictwa".

Sienkiewicz: Kaczyński ma się czego bać, ponieważ Zjednoczona Prawica ma przed sobą raczej trudny okres

Poseł KO odniósł się także do wypowiedzi prezesa PiS, w której ten przyznał, że nie wyklucza wcześniejszych wyborów parlamentarnych. - To jest jasne, że te wybory musiały się pokazać jako kolejny straszak. Jako Koalicja Obywatelska mówimy, że do wyborów trzeba być przygotowanym non stop, ponieważ nie prognozujemy, że Zjednoczona Prawica przetrwa przez najbliższe 2,5 roku - dodał.