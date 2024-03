Wskazywała, iż prezes PiS "mówił, że dowiedział się o tym, że są jakieś problemy z zakupem, z finansowaniem tego zakupu". - Więc wskazywałoby to na to, że już w 2017 roku miał wiedzę o tym, że Pegasus miał być kupiony - podkreśliła. - No i teraz pytanie, w jakim charakterze pan premier dowiedział się tego. Bo wówczas, w tym czasie, w 2017 roku, był po prostu szeregowym posłem. Przewodniczącym oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, ale to w żaden sposób nie uzasadnia tego, żeby taką wiedzę - dotyczącą zakupu środków techniki specjalnej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne - miał posiadać - wskazywała.

"Nie miał prawa mieć dostępu do takich informacji"

Przyznała, iż Kaczyński "tłumaczył, że miał dopuszczenie do informacji tajnych, ponieważ jeszcze od czasu, kiedy był premierem rządu w 2005 roku, było mu przedłużane to dopuszczenie". - Ale nawet jeżeli tak było, to jeżeli chodzi o dostęp do informacji tajnych i wszystkich klauzulowanych informacji, to obowiązuje zasada, że dostęp do nich mają tylko te osoby, dla których jest to niezbędne do wykonywania funkcji - powiedziała Mikołajewska, dodając, że "każdy ma tylko mieć w takim wąskim zakresie informacje, jaki jest niezbędny do dopełnionych funkcji".