Prezes PiS Jarosław Kaczyński zeznawał w piątek przed sejmową komisją do spraw Pegasusa. Zdaniem Witolda Zembaczyńskiego (KO) zeznania te są "bardzo dużym wkładem w przyszłe zawiadomienie do prokuratury" dotyczące niedopełnienia obowiązków. Z kolei Magdalena Sroka (PSL-TD) oceniła, że wypowiedzi Kaczyńskiego namalowały "ciemny obraz państwa za czasów PiS".

Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej powiedział dziennikarzom po zakończeniu posiedzenia, że jego pytania do Jarosława Kaczyńskiego miały zmierzać "do tego, żeby wykazać, czy prezes panował nad całym procesem, którym zarządzał". Jak zaznaczył, "chodziło o jego odpowiedzialność jako wicepremiera".

- Okazało się, że nie. Te odpowiedzi świadczą o tym, że nie. Uważam więc, że jest to bardzo duży wkład w przyszłe zawiadomienie do prokuratury z art. 231 Kodeksu karnego. Chodzi o niedopełnienie obowiązków. On po prostu tych obowiązków nie dopełniał, to było widać - ocenił Zembaczyński.