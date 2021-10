Kaczyński: PiS zawarło umowę o współpracy z Partią Republikańską

Partia Republikańska Adama Bielana dołącza do Zjednoczonej Prawicy - poinformował wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że umowa zakłada "wspólne wystąpienie w kolejnych wyborach parlamentarnych, europejskich, samorządowych". Bielan dodał natomiast, że to "dość obszerna umowa", która składa się z 32 punktów.

W czwartek prezes Kaczyński ogłosił, że Prawo i Sprawiedliwość podpisało umowę ze stowarzyszeniem OdNowa pod przewodnictwem Marcina Ociepy. W piątek poinformował z kolei, że umowa została podpisana też z Partią Republikańską, kierowaną przez Adama Bielana.

- Ta umowa została zawarta wcześniej niż ze stowarzyszeniem OdNowa, ale czekaliśmy z jej ogłoszeniem, kiedy wszystkie sprawy w naszej koalicji będą załatwione - zaznaczył Kaczyński.

Dodał, że umowa "określa różne szczegóły tej współpracy". - To jednocześnie podjęcie decyzji o wspólnym wystąpieniu w kolejnych wyborach parlamentarnych, europejskich, samorządowych i - miejmy nadzieję - że będziemy mieli wspólnego kandydata na prezydenta - powiedział.

- To dobre wydarzenie, kolejny krok, by ten - nie chcę używać słowa kryzys - ten mały wstrząs w naszej koalicji przeszedł ostatecznie do historii. (...) Jestem bardzo rad, że nasza koalicja wzbogaciła się o nową formację, nowy nurt polskiej prawicy - mówił prezes PiS.

- Idziemy ciągle naprzód, w tym samym kierunku, jestem przeświadczony, że to będzie droga ku kolejnym sukcesom wyborczym i pozytywnym zmianom w naszym kraju. Jednocześnie będziemy kontynuowali to, co jest tak ważne dzisiaj, to znaczy obronę naszych interesów i obronę naszej suwerenności i będziemy robili to wspólnie - dodał.

Następnie Kaczyński uścisnął dłoń Bielanowi. Jak mówił, jest to "znak naszej współpracy i naszych bardzo dobrych stosunków, naszej przyjaźni".

Bielan: umowa była szybko negocjowana, bo mamy wspólny cel

Szef Partii Republikańskiej i europoseł PiS Adam Bielan poinformował, że to "dość obszerna umowa", która składa się z 32 punktów. - Była szybko negocjowana, bo mamy wspólny cel. To jak najlepsze rządzenie przez dwa lata, do kolejnych wyborów - podkreślił.

Zaznaczył, że "żeby to rządzenie było jak najlepsze, rząd musi się cieszyć stabilną większością w parlamencie". - Dzięki tej umowie udało się tę większość utrzymać - mówił.

Polityk wskazywał, że umowa reguluje m.in. wspólny start w wyborach parlamentarnych, samorządowych, europejskich i prezydenckich po to, by Zjednoczona Prawica - zdaniem Bielana "najbardziej udany projekt w historii polskiej prawicy" - kontynuowała władzę również po kolejnych wyborach.

- My jako środowisko Partii Republikańskiej głęboko wierzymy w to, że ten historyczny sukces, czyli trzecia kadencja, jest na wyciągnięcie ręki. Jeżeli będziemy nadal dobrze rządzić przez kolejne dwa lata i będziemy kontynuować dobrą zmianę, dobre reformy w naszym kraju, to jestem głęboko przekonany, że wygramy w roku 2023 i w kolejnych latach - powiedział.

Partia Republikańska

Powstanie Partii Republikańskiej Adam Bielan ogłosił w czerwcu tego roku. Znaleźli się w niej byli politycy Porozumienia Jarosława Gowina, między innymi minister bez teki Michał Cieślak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek czy od niedawna minister sportu Kamil Bortniczuk. Rozłam w Porozumieniu nastąpił na gruncie sporu o przywództwo w partii.

Po sierpniowej decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o zdymisjonowaniu Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii, zarząd jego partii podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. Współpracę z koalicją rządzącą utrzymywali jednak Republikanie.

Od czasu opuszczenia obozu rządzącego przez Porozumienie zapowiadano zmiany w rządzie. Chociaż Gowin odszedł z rządu razem z niektórymi współpracownikami, ostatecznie większość wiceministrów wywodzących się z ugrupowania byłego wicepremiera pozostała w Zjednoczonej Prawicy, przechodząc do klubu parlamentarnego PiS.

W tym tygodniu doszło do zaprzysiężenia nowych ministrów. Wydzielonym na nowo resortem sportu i turystyki kieruje teraz Kamil Bortniczuk z Partii Republikańskiej. Wcześniej resort należał do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Autor:ads, akr/ karol