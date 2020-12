Jarosław Kaczyński "zaszczepi się na koronawirusa"

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał we wtorek, że " jest szansa na to, że pierwsze szczepionki w Polsce pojawią się jeszcze w tym roku ".

Michał Moskal, szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, poinformował we wtorek, że wśród chętnych do zaszczepienia się jest prezes Prawa i Sprawiedliwości. "Osoby zachęcające do rezygnacji ze szczepienia zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego" - napisał na Twitterze Moskal.