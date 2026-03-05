Kaczyński ogłosi kandydata na premiera. "Mateusz próbował się dowiedzieć, kto to jest"

W sobotę w samo południe, czyli dwie godziny przed zapowiedzianą prezentacją kandydata PiS na premiera w Krakowie, poseł PiS Krzysztof Szczucki z frakcji Mateusza Morawieckiego będzie w Sejmie dyskutował z młodzieżą na temat zmiany konstytucji. Według ustaleń Patryka Michalskiego polityk nie zamierza odwoływać wydarzenia. Harcerze, czyli ludzie Morawieckiego, w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że przedstawienia kandydata PiS na premiera nie traktują w pełni poważnie.
