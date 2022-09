Witek tłumaczy zapowiedź Kaczyńskiego: chodzi o to, żeby cała komisja wiedziała, jakie głosy oddano

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówiła w rozmowie z reporterką TVN24 o zapowiedzianej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zmianie w sposobie liczenia głosów wyborczych. - Chodzi o to, żeby cała komisja wiedziała, jakie głosy, na kogo obywatele oddali. To jest ta zmiana - wyjaśniła.

- To nowy sposób liczenia głosów przez komisje obwodowe. Jeżeli ktoś kiedykolwiek pracował w komisji obwodowej to wie, że najczęściej po zakończeniu głosowania wyrzuca się karty z urn, każdy sobie to dzieli na kupki i sam to liczy. Nigdy nie wiadomo, czy te głosy są policzone właściwie, czy nie - wskazywała.