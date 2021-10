Sędzia Włodzimierz Wróbel o planowanych zmianach w sądownictwie: to likwidacja Sądu Najwyższego

Sędzia Włodzimierz Wróbel pytany, czemu ma służyć redukcja Sądu Najwyższego, powiedział, że "to służy po prostu likwidacji Sądu Najwyższego". - To jest likwidacja Sądu Najwyższego i zbudowanie takiej filii Ministerstwa Sprawiedliwości w gmachu na placu Krasińskich (w Warszawie - red.) - ocenił.

- Taki sam scenariusz ćwiczono w Turcji. Przykro mówić o tym powołując ten akurat wzór, ale dokładnie to samo zrobiono w Turcji. Najpierw powiększono skład Sądu Najwyższego, kiedy reżim dochodził do władzy, po to, żeby wprowadzić tam partyjnych nominatów, a potem go - też bez żadnego uzasadnienia racjonalnego - zredukowano po to, żeby pozbyć się sędziów Sądu Najwyższego - mówił sędzia SN.