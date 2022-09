Kaczyński proponuje zmianę sposobu liczenia głosów w wyborach. Hołownia o "innej matematyce"

Kaczyński ma pragnienie, by na świecie była taka matematyka, która doprowadzi do tego, że zawsze będzie wygrywało Prawo i Sprawiedliwość. My dopilnujemy, by Kaczyński nie próbował nawet takiej matematyki wymyślić - mówił Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Komentował w ten sposób zapowiedź szefa PiS, który chce stworzyć "korpus ochrony wyborów" i zmienić przepisy dotyczące liczenia głosów w komisjach.

Jarosław Kaczyński podczas spotkania z sympatykami PiS w Siedlcach wzywał do stworzenia "korpusu ochrony wyborów", który miałby liczyć co najmniej 60 tysięcy osób. - Nasi przeciwnicy już dzisiaj mówią, że jeżeli przegrają wybory to będą sfałszowane. A co to oznacza? Że sami chcą fałszować. Pamiętajcie, że wybory są organizowane w Polsce przez samorządy, a kto ma najwięcej samorządów? Ta druga strona, niestety, szczególnie w dużych miastach - przekonywał Kaczyński. Jego zdaniem trzeba prawnie zmienić sposób liczenia głosów, by był on "rzeczywiście transparenty i jawny, bo z tym bywa różnie".

Hołownia: słychać pragnienie, by była na świecie jakaś inna matematyka"

Zapowiedzi Kaczyńskiego komentował w poniedziałek Szymon Hołownia, lider Polski 2050. - Kaczyński żyje mentalnie w czasach (sekretarzy KC PZPR, Władysława - przyp. red.) Gomułki i (Edwarda - red.) Gierka, więc nie dziwne, że co chwila próbuje zorganizować jakieś ORMO (Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - red.), żeby pilnowało jego interesów. Jako organizator takich ORMO za bardzo się nie sprawdza. Pamiętamy, ile wyszło z jego korpusu obrony kościołów, który chciał organizować po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (w sprawie aborcji - red.) - powiedział.

Zdaniem Hołowni w zapowiedziach prezesa PiS "słychać pragnienie, by była na świecie jakaś inna matematyka". - Taka matematyka, która doprowadzi do tego, że zawsze będzie wygrywało Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma na świecie takiej matematyki, a my też ze swojej strony dopilnujemy, by Kaczyński nie próbował nawet takiej matematyki wymyślić - podkreślił.

Przypominał, że "sposób liczenia głosów, który Kaczyński dzisiaj krytykuje, wielokrotnie dał zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości". - Wygrali i prezydenta, i dwie ostatnie elekcje parlamentarne i wybory europarlamentarne. Nie rozumiem, o co mu chodzi. A jak nie rozumiem, o co chodzi w takim trybie logicznym, to od razu włącza mi się próba zrozumienia trybu nieracjonalnego. Kaczyński po prostu chce, żebyśmy gadali o tym, że on może sfałszować wybory, żebyśmy nie gadali o tym, jak ogrzać Polskę zimą - mówił lider Polski 2050.

Konferencja, na której wystąpił Hołownia wraz z innymi politykami swojego ugrupowania, dotyczyła kryzysu węglowego. Polska 2050 proponuje, by wprowadzić regulowane taryfy na prąd dla małych i średnich przedsiębiorców, dla organizacji pożytku publicznego i dla samorządów.

- Gdybyśmy wprowadzili regulowane taryfy, to moglibyśmy ocalić wiele samorządów przed bankructwem, przed przerzucaniem tych kosztów na obywateli, którzy i tak coraz mniej mają w portfelu. Moglibyśmy ocalić polskie firmy przed zwolnieniami, za którymi pójdą kolejne zwolnienia - mówił Hołownia.

Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska mówiła o konieczności wprowadzenia programu oszczędzania energii na wzór państw Europy Zachodniej, gdzie między innymi wyłącza się reklamy świetlne, czy nie oświetla się budynków użyteczności publicznej i zabytków. - Lepsze to, niż zimno w polskich domach - stwierdziła.

