Kaczyński zapowiada ustawę zmieniającą sposób liczenia głosów. Profesor Zoll: prezes PiS bardzo się boi wyniku wyborów

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z sympatykami partii w Siedlcach wzywał do stworzenia "korpusu ochrony wyborów" , który miałby liczyć co najmniej 60 tysięcy osób. - Nasi przeciwnicy już dzisiaj mówią, że jeżeli przegrają wybory, to będą sfałszowane. A co to oznacza? Że sami chcą fałszować. Pamiętajcie, że wybory są organizowane w Polsce przez samorządy, a kto ma najwięcej samorządów? Ta druga strona, niestety, szczególnie w dużych miastach - przekonywał.

Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były prezes Państwowej Komisji Wyborczej ocenił w poniedziałek w "Faktach po Faktach", że "to jest bardzo niebezpieczna inicjatywa, żeby tworzyć bojówki, które będą patrolowały miasto w okresie ciszy przedwyborczej". Dodał, że "to jest wprowadzanie jakiegoś ciała, które destabilizuje sytuację".

Odnosząc się do kwestii czuwania nad przebiegiem wyborów, Zoll podkreślał, że "są uregulowane w ustawie rozwiązania w postaci obecności mężów zaufania, obserwatorów wyborów z zagranicy, to są członkowie w Państwowej Komisji Wyborczej, członkowie różnych partii". - Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia - powiedział.

Zoll: myślę, że do 2015 roku nie było żadnych problemów

- Miałem ten zaszczyt być czynnym w Państwowej Komisji Wyborczej i obserwowałem przez parę lat wybory, które miały miejsce w Polsce i nie mieliśmy żadnych właściwie nadużyć, które by w tym okresie były i myślę, że do 2015 roku nie było żadnych problemów - mówił Zoll.

Gość TVN24 odniósł się także do zapowiedzi Kaczyńskiego, że rządząca koalicja przygotuje ustawę, która wprowadzi zmiany w sposobie liczenia głosów , "tak, żeby był on bardziej transparentny" niż obecny. - Wprowadzimy różne rygory, żeby nie można było robić różnych nieładnych rzeczy, bo z pewnym sceptycyzmem patrzymy na wyniki niektórych wyborów, w szczególności samorządowych - mówił prezes PiS .

Zoll: dowód, że Kaczyński bardzo się boi wyniku wyborów

Jego zdaniem "to jest dowód, że pan prezes Kaczyński bardzo się boi wyniku tych wyborów i chce stworzyć już teraz pewną atmosferę, że jeżeli dojdzie do przegrania przez PiS wyborów, to można od razu powiedzieć 'a mówiliśmy, że one będą sfałszowane'". - Bo oczywiście PiS nie może przegrać wyborów bez fałszerstwa - to jest stanowisko pana Kaczyńskiego. Po to są wybory, żeby mu przedstawić, że może być inaczej - dodał Zoll.