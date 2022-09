Jarosław Kaczyński znów ruszył w Polskę. Na spotkanie z nim nie wszyscy mogli wejść

Po ponad miesięcznej przerwie prezes PiS Jarosław Kaczyński wrócił do objazdu kraju. W sobotę odwiedził Nowy Targ, gdzie zorganizowano spotkanie z mieszkańcami. Nie wszyscy chętni mogli jednak wziąć w nim udział. Wiele osób krótko przed spotkaniem dowiedziało się, że ich nazwiska muszą być na liście, aby mogli zostać wpuszczeni. - Wczoraj w nocy przeczytałam w internecie, że trzeba się zapisywać. Nie wiedziałam i nie możemy wejść - mówiła jedna z mieszkanek miasta. Jak dodała, "wybrańcy są i mogą". Przed budynkiem, do którego przybył Kaczyński, zorganizowano protest.

Część mieszkańców nie mogła wejść. "Wybrańcy są"

Protest

Półchłopek przekazał również, że przed centrum zebrało się kilkadziesiąt osób, które protestują w związku z wizytą prezesa PiS w mieście. Natomiast przed głównym wejściem do budynku policjanci uformowali kordon, aby odciąć protestujących od możliwości wejścia do środka. Słuchać było także okrzyki "Podhale to nie PiS, "wyjdź do nas, chcemy porozmawiać", "gdzie są pieniądze z KPO" czy "konstytucja".