Jarosław Kaczyński opuścił szpital, przebywał w nim przeszło dwa tygodnie

Jarosław Kaczyński opuścił warszawski szpital przy ulicy Szaserów około godziny 12.30. W asyście dwóch mężczyzn wsiadł do auta i odjechał.

Przeszło dwa tygodnie w szpitalu

O pobycie prezesa PiS w szpitalu poinformował 21 grudnia ubiegłego roku rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. - Pan prezes Jarosław Kaczyński, tak, rzeczywiście przebywa w szpitalu, ale to była dużo wcześniej zaplanowana wizyta. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Tak że proszę się nie martwić, naprawdę wszystko jest w porządku - odpowiedział na pytanie dziennikarki TVN24.

Tydzień później "Super Express" informował, iż mimo że operacja kolana się udała, a Jarosław Kaczyński już na przełomie stycznia i lutego ma wrócić do objazdu po Polsce, to tym razem zabieg zniósł o wiele gorzej, a święta musiał spędzić w szpitalu. Teraz czeka go rehabilitacja. "Prezes ciężej zniósł operację kolana niż kilka lat temu. Jest obolały, a ból jest większy niż w 2019 roku" - powiedział cytowany przez dziennik polityk Prawa i Sprawiedliwości.