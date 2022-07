Prezes PiS atakuje osoby transpłciowe. Trzaskowski: zamiast pochylić się nad tymi dzieciakami, Kaczyński rechocze

Na ostatnich spotkaniach z wyborcami prezes PiS Jarosław Kaczyński kilkukrotnie mówił o osobach transpłciowych, naśmiewając się z nich. Między innymi w czasie wizyty w Bielsku Podlaskim, kiedy powiedział, że "to są urojenia, to są brednie". - Ja brednie nazywam bredniami, a niektórzy mówią, że to niedelikatnie i tak dalej. To delikatnie, tylko brednia jest brednią - dodał lider Prawa i Sprawiedliwości .

Kaczyński o osobach transpłciowych: to są urojenia, to są brednie

Kaczyński o osobach transpłciowych: to są urojenia, to są brednie TVN24

Trzaskowski: zamiast pochylić się nad tymi dzieciakami, Kaczyński robi sobie z tego żarty i rechocze

- Zamiast pochylić się nad tymi dzieciakami, pomóc im, życzliwie z nimi porozmawiać, pokazać im, że my jesteśmy z wami (...) -przecież od tego jest państwo, żeby pomagać słabszym - to Jarosław Kaczyński robi sobie z tego żarty i rechocze, myśląc, że w ten sposób zbije jakiś kapitał polityczny - ocenił Trzaskowski.

Według niego lider PiS "to jest osoba, która pojęcia zielonego nie ma o rodzinie, pojęcia zielonego nie ma o problemach, które mają dzisiaj w Polsce i na całym świecie dzieci i traktuje ten temat w sposób absolutnie obrzydliwy". - Każdy z nas, niezależnie od poglądów, bo to nie ma nic wspólnego z ideologią, powinien takie zachowania piętnować. Bo to jest po prostu straszenie, naśmiewanie się z osób, które mają w danym momencie problem, są w delikatnej sytuacji. Takie osoby my wszyscy powinniśmy wspomóc. A co robi Jarosław Kaczyński? On przez cały czas szuka wroga - komentował prezydent stolicy.