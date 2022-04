Kaczyński wysłał wezwanie przedsądowe do Tuska. Szef PO odpowiada: drogi Jarosławie, stań do debaty

Prezes PiS Jarosław Kaczyński domaga się od Donalda Tuska usunięcia wpisu na Twitterze dotyczącego wyborów w USA, zamieszczenia przeprosin na tym portalu oraz wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wicepremier swoje żądania zawarł w wezwaniu przedsądowym skierowanym do szefa Platformy Obywatelskiej. Tusk pytany w poniedziałek, czy przeprosi Kaczyńskiego, odpowiedział: - Drogi Jarosławie, ja ciebie od lat namawiam - stań do debaty, nie ukrywaj się tchórzliwie za swoimi służbami, za swoimi ministrami, za swoimi kłamstwami.

Wezwanie przedsądowe wysłane Tuskowi

Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, reprezentujący Kaczyńskiego prawnicy przed weekendem przesłali do Tuska ostateczne wezwanie przedsądowe, w którym domagają się spełnienia przez niego kilku świadczeń, pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Lider PiS domaga się, by Tusk w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania zamieścił na swoim twitterowym koncie przeprosiny, które miałyby być przez tydzień "przypięte" na samym początku strony głównej jego profilu społecznościowego.

"Przepraszam Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moim wpisie na portalu Twitter z 19.4.2022 r. fałszywie przypisałem Mu twierdzenie, że w USA sfałszowano wybory. W rzeczywistości Jarosław Kaczyński takiego poglądu nie prezentował, a tym samym bezprawnie naruszyłem Jego dobre imię" - mają brzmieć przeprosiny. W piśmie, do którego dotarła PAP, zaznaczono, że przeprosiny mają być zamieszczone bez jakichkolwiek komentarzy czy uzupełnień.

Tusk odpowiada Kaczyńskiemu: nie ukrywaj się, stań do debaty

Tusk został zapytany w poniedziałek na konferencji prasowej w Korczynie (woj. podkarpackie), czy przeprosi prezesa PiS za to, co napisał. - Drogi Jarosławie, ja ciebie od lat namawiam - stań do debaty, nie ukrywaj się tchórzliwie za swoimi służbami, za swoimi ministrami, za swoimi kłamstwami - powiedział lider PO zwracając się do prezesa PiS.