Kaczyński wróci do rządu? Terlecki: niewykluczone

O te doniesienia był pytany w Radiu Plus szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Zawsze może wrócić, bo to przecież on jest liderem naszego środowiska i partii. Nie jest to jeszcze żadna oficjalna wiadomość, więc poczekajmy do decyzji, które prawdopodobnie zapadną w końcu czerwca - powiedział. Dopytywany, czy powrót Kaczyńskiego nie jest wykluczony, odpowiedział: - Nie jest to wykluczone.