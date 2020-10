Czym będzie się zajmować Kaczyński jako wicepremier? Jego wpływ na rząd "zostanie niejako sformalizowany"

Udział Jarosława Kaczyńskiego w kształtowaniu kierunków pracy rządowej był i tak ogromny. Jego wejście do rządu sformalizuje ten wpływ - powiedział wicepremier Jacek Sasin, komentując wejście prezesa PiS w skład Rady Ministrów. Minister Łukasz Schreiber mówił, że Kaczyński jako szef komitetu do spraw bezpieczeństwa "będzie sprawował nadzór, koordynację" nad kilkoma resortami. - To szereg działań, które się podejmuje na co dzień. Nie da się wyliczyć - dodał.