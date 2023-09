Prezes PiS zapowiada "zniesienie immunitetów". Mówił to już wcześniej

Jarosław Kaczyński zapowiedział na spotkaniu w Poznaniu, że jego partia będzie chciała znieść immunitety "w imię zasady równości i uczciwości". W przeszłości prezes PiS zapowiadał to juz kilkukrotnie.

- Nasz program jest rozłożony na punkty, co najmniej 150, ale równie dobrze można i powiedzieć 300 różnego rodzaju punktów, ale jeden z nich jakby nie został dostrzeżony – to jest, proszę państwa, zniesienie immunitetów. My chcemy znieść immunitety – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę w Poznaniu podczas prezentacji wielkopolskich kandydatów w wyborach parlamentarnych.

Przekonywał, że PiS chce znieść immunitety "właśnie w imię tej zasady równości i uczciwości". - Zobaczymy, jak w tej sprawie, bo przecież oni (przeciwnicy) bardzo często się w tej sprawie wypowiadali właśnie 'za', wypowiedzą się nasi obecni przeciwnicy – dodał Kaczyński.

To kolejny raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość podnosi kwestię zniesienia immunitetu. Zapowiedź zmian w sprawie immunitetów posłów i senatorów PiS zawarło w programie wyborczym z 2019 roku. We wrześniu 2022 roku Kaczyński podczas spotkania z wyborcami mówił między innymi, że PiS chce "wprowadzić pewną zmianę". - To będzie trudne, bo to jest kwestia w wielkiej mierze konstytucyjna, to znaczy znieść tak zwane immunitety formalne - powiedział.

Podkreślał, że chodzi o immunitety formalne, bo materialne "muszą być zachowane". - Nie może być tak, że poseł odpowiada karnie za to, jak głosuje albo za to, co mówi z mównicy. Chyba, że jest to obrażanie ludzi i mamy prywatną skargę. Natomiast w innych przypadkach to jest wyjęte spod odpowiedzialności karnej. I to musi być zachowane - ocenił.

W listopadzie zeszłego roku klub PiS złożył projekt w sprawie zniesienia immunitetu formalnego, zawierający propozycję odpowiednich zmian w konstytucji.

Jarosław Kaczyński na konwencji w Poznaniu PAP/Paweł Jaskółka

Dwa rodzaje immunitetu

Immunitet formalny chroni posłów i senatorów przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej i obejmuje wszystkie czyny popełnione przez parlamentarzystę - w szczególności czyny inne niż wynikające z wykonywania mandatu.

Jednocześnie obowiązuje też immunitet materialny - stanowiący, że parlamentarzysta nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (na przykład wystąpienia w parlamencie, sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze).

Autor:mjz/dap

Źródło: TVN24, PAP