"Nikt nie będzie chodził do premiera, by załatwiać sprawy. Będzie chodził do wicepremiera Kaczyńskiego"

Jarosław Kaczyński jako wicepremier to osłabienie premiera Mateusza Morawieckiego - ocenił w TVN24 politolog z Uniwersytetu Warszawskiego doktor habilitowany Tomasz Słomka, odnosząc się do planowanego wejścia prezesa PiS w skład rządu. Zaznaczył jednak, że "Kaczyński będzie bezpośrednio chronił premiera w tych przypadkach, kiedy koalicjanci mieliby ochotę osłabiać rolę szefa rządu".

Jednym z ustaleń spotkania miało być wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu jako szefa komitetu do spraw bezpieczeństwa nadzorującego trzy ministerstwa: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i obrony. Wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki powiedział w czwartek dziennikarzom, że "wszystko wskazuje na to", że prezes PiS wejdzie w skład Rady Ministrów i obejmie również funkcję wicepremiera.

Kaczyński w rządzie? Terlecki: Wszystko na to wskazuje. To wygodne i bezpieczne

"Nikt nie będzie chodził do premiera, by załatwiać sprawy"

- Ale (Kaczyński jako wicepremier - red.) to też paradoksalnie osłabienie premiera. Wszystkie elementy będą się zbierać w ręku wicepremiera Kaczyńskiego. Nikt nie będzie chodził do premiera, by załatwiać sprawy, tylko będzie chodził do wicepremiera Kaczyńskiego - przewidywał politolog.