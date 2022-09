Jarosław Kaczyński we Wrocławiu. Spotkanie z prezesem PiS nie dla każdego

Nie jestem w partii PiS ani nie jestem zwolenniczką PiS. Jestem po prostu matką osoby niepełnosprawnej i chciałam zadać Jarosławowi Kaczyńskiemu pytanie - powiedziała kobieta, której w sobotę odmówiono wstępu na spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Jak relacjonował reporter TVN24 Tomasz Kanik, wpuszczane na nie były jedynie osoby, których nazwiska widniały na liście. Przed miejscem, gdzie odbywało się spotkanie, zebrała się grupa manifestujących. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał odmówić podania funkcjonariuszom swoich danych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedził w sobotę Dolny Śląsk. Na spotkanie we Wrocławiu dostać się mogły jedynie osoby, których nazwiska widniały na stworzonej wcześniej liście. - Próbowaliśmy wejść, nie żeby robić rozróbę, tylko zadać po prostu parę pytań. Z panem Tuskiem nie było problemu zadać pytanie, przywitać się, zrobić nawet zdjęcie. A tu, no niestety, przykre to jest - mówiła TVN24 kobieta, która chciała wziąć udział w spotkaniu z Kaczyńskim.