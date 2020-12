Kaczyński o przyszłości Morawieckiego na czele rządu

Wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prawdopodobieństwo, że Mateusz Morawiecki będzie premierem do końca kadencji. - Jest bardzo duże - zapewnił. W wywiadzie mówił też o strategii w sprawie unijnego budżetu oraz o działaniach opozycji.

Kaczyński został zapytany, czy premierem do końca kadencji będzie Mateusz Morawiecki. "Bardzo bym chciał. Prawdopodobieństwo jest bardzo duże" - odpowiedział wicepremier.

Z kolei pytany, czy widzi siebie i Morawieckiego w swoistym tandemie, w którym każdy z polityków zajmuje się czymś innym, Kaczyński przyznał, że "podział ról niewątpliwie istnieje". "To jest podział, w ramach którego my bardzo często rozmawiamy z premierem Morawieckim, ze sobą - bezpośrednio, czy przez telefon - o wszystkich ważnych sprawach, czasem też prywatnie" - powiedział.

Kaczyński: Platforma poszła w stronę lewackiego ekstremizmu

Wicepremier, szef Prawa i Sprawiedliwości ocenił też układ sił w polskiej polityce na koniec 2020 roku. "Prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. Nie pójdziemy na lewo, to jest oczywiste" - powiedział.

Lider Zjednoczonej Prawicy stwierdził również, że "Platforma [Obywatelska - przyp. red.] poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje".

"Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z [liderem ruchu Polska 2050, Szymonem - przyp. red.] Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy" - stwierdził prezes PiS.