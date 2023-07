Kaczyński o "wizji odzyskiwania Polski". "Mówił tak, jakby to nie on rządził przez osiem lat"

Dr hab. Mieńkowska-Norkiene: Kaczyński mówił tak, jakby to nie on rządził przez osiem lat

- Natomiast te jego wizje, to że zostanie przedstawiony jakiś program, to absolutnie nie jest w jakikolwiek sposób twórcze. On chyba po prostu podtrzymuje, albo chce tą swoją dobrą formą pokazać, że on jeszcze dużo może. Natomiast nie pojawiło się nic takiego, co by mogło zostać uznane za inne, ciekawsze - oceniła politolożka.

- Wszystko to, co PiS teraz mówi, ten cały przekaz, adresowany głównie do osób jednak starszych i tych bardziej tradycyjnie nastawionych, to jest między innymi walka o ten elektorat. Ale tutaj bardzo wysoko już PiS nie może mierzyć, bo wiadomo, że jest ograniczona liczba takich osób. Więc dzisiaj to tak naprawdę było pokazanie, że Jarosław Kaczyński ma się dobrze, że on jeszcze tym zarządza, jest w dobrej formie i że on trzyma nad tym jakoś pieczę, żeby ktoś sobie przez przypadek nie pomyślał, że on już jest takim starszym, stetryczałym panem - dodała Mieńkowska-Norkiene.