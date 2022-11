Kaczyński mówił o "dawaniu w szyję" przez kobiety, teraz komentuje swoje słowa

Kryzys, nie ma co ukrywać, jest ciężki kryzys i on dotyczy także Polski. Ale my przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal, to musi być utrzymane - mówił w Wadowicach Jarosław Kaczyński. Po swoim wystąpieniu na tematy bieżące prezes PiS odniósł się do swoich słów o "dawaniu w szyję" przez młode kobiety. - Nie chciałem nikogo urazić. Chciałem tylko powiedzieć pewną prawdę - powiedział.

Jarosław Kaczyński na spotkaniu z sympatykami swojej partii w Wadowicach (Małopolska) mówił o inflacji, wojnie za naszą wschodnią granicą, opozycji i nadchodzących wyborach. Poruszył też temat unijnych środków.

Według Kaczyńskiego "nie otrzymujemy z Unii Europejskiej nie tylko pomocy dotyczącej uchodźców, ale także nie otrzymujemy innych środków", a "zgodnie z prawem unijnym, całkowicie się nam należą". Polska czeka między innymi na środki z Krajowego Planu Odbudowy, które nie są nadal wypłacane Polsce ze względu na niewypełnienie przez polski rząd tak zwanych kamieni milowych, na które rząd się zgodził.

- My uważamy, że nam się należy i w dalszym ciągu walczymy i jesteśmy przy tym, jak trzeba, elastyczni, bo w polityce trzeba być często elastycznym. Walczymy o to, aby te środki uzyskać i jestem przekonany, że je uzyskamy. Ale to nie oznacza, że mamy realizować agendę antysuwerennościową, czyli niemiecką i agendę lewicową czy lewacką, którą można w skrócie określić, chociaż to nie tylko skrót, to coś znacznie więcej niż skrót, jako antychrześcijańską, a można nawet ją jeszcze inaczej określić, jako antywojtyliańską - oświadczył.

Kaczyński: to nasza decyzja, żeby walka z inflacją była prowadzona w taki sposób

Wypowiadając się o wysokiej inflacji Kaczyński zauważył, że tą sprawą żyją dzisiaj "miliony Polaków". - I to jest zupełnie zrozumiałe, żyją sprawą inflacji, ta inflacja jest rzeczywiście bardzo wysoka. Jest to zjawisko międzynarodowe, światowe, w jednych miejscach bardziej natężone w innych mniej - mówił.

Tłumacząc, dlaczego inflacja w naszym kraju jest aż tak wysoka, Kaczyński przekonywał: - Otóż dlatego, że my prowadzimy, to jest nasza decyzja, to nie brak umiejętności czy brak świadomości, że można inaczej, to jest nasza decyzja, żeby walka z inflacją była prowadzona w taki sposób, żeby nie doprowadzić do tego największego nieszczęścia jakim jest bezrobocie.

- Bo wielkie bezrobocie to spadek popytu, spadek popytu to też spadek produkcji, spadek produkcji to z kolei jeszcze większe bezrobocie i to się tak kręci do dołu, bardzo trudno to zatrzymać. Tego rodzaju kryzysy, które są zwane strukturalnymi, a nie monetarnymi często bardzo trudno opanować nawet w ciągu dziesięciu lat, to znaczy dojść do punktu od którego kryzys się zaczął, natomiast te monetarne można opanować dużo, dużo szybciej. My to wiemy, to opiera się na wiedzy ekonomicznej - kontynuował.

Kaczyński uderza w osoby homoseksualne i transpłciowe

Kaczyński w Wadowicach ponownie uderzył w osoby homoseksualne. - Można na przykład w BBC stwierdzić, że z pary mężczyzn, jeśli w ogóle można mówić o parze, nie ma dzieci i następnego dnia mieć policję w domu. My takiej Polski nie chcemy. Nie chcemy kraju, a niestety te zjawiska już w Polsce się szerzą, że 12-letnie dziewczynki ogłaszają się lesbijkami - mówił. Dodał, że w Wadowicach spotkał grupę 11-letnich czy 12-letnich dziewczynek. - Pomyślałem sobie, no to mają być te... nie będę kończył. Co one w ogóle do tego mają? - pytał? - To jest szaleństwo. Temu szaleństwu trzeba się przeciwstawić - oświadczył prezes PiS.

"Szaleństwem" według Kaczyńskiego jest także to, jak mówił, że "zaczyna się wmawiać ludziom, że kwestia płci to kwestia decyzji". - Że jednego dnia można tak, a drugiego tak. Że krótko mówiąc, to wszystko, co jest w genach, co jest w Księdze Rodzaju, że to wszystko nie ma znaczenia. To też jest szaleństwo i ono też do Polski dociera - powiedział.

Kaczyński: nie tylko pogoda, Bóg nam sprzyja

Szef Prawa i Sprawiedliwości mówił także o nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Nie tylko pogoda, bo i Bóg nam sprzyja. W tej chwili przecież mógłby być mróz i śnieg, zupełnie normalne w tej części listopada, jest naprawdę pięknie i ciepło, ale jeżeli tylko zdołamy to przejść, to naprawdę i to są opinie naszych przeciwników, niechętnych nam socjologów i politologów, droga do zwycięstwa będzie otwarta, ale oczywiście trzeba będzie tego wielkiego wysiłku - stwierdził.

Przekonywał dalej, że opozycja w trakcie głosowania będzie chciała "zmienić wybory w wielką awanturę".

Kaczyński o swoich słowach o "dawaniu w szyję"

Kaczyński odniósł się także do swojej, szeroko komentowanej, wypowiedzi o "dawaniu w szyję" przez młode kobiety. - Kiedy powiedziałem, że młode dziewczęta, takie do 25 lat, piją tyle co ich rówieśnicy, a organizm mężczyzny i kobiety inaczej reaguje na alkohol, mężczyźni są tutaj dużo odporniejsi, to naprawdę nie chciałem nikogo urazić - powiedział. - Chciałem tylko powiedzieć pewną prawdę o pewnym szkodliwym zjawisku. Bo jestem głęboko, stuprocentowo, za równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, we wszystkich dziedzinach życia, ale to nie oznacza, że kobiety mają udawać mężczyzn, a mężczyźni kobiety - oświadczył.

"Przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal"

W sesji odczytywanych z kartki pytań padło to dotyczące 13. i 14. emerytury i tego, czy te świadczenia zostaną utrzymane.

- Będą utrzymane. Kryzys, nie ma co ukrywać, jest ciężki kryzys i on dotyczy także Polski. Ale my przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal, to musi być utrzymane. Musimy wspierać rodziny, seniorów i niestety, musimy się zbroić - odpowiedział, tłumacząc, że zbrojenie jest potrzebne ze względu na postawę Rosji.

Na spotkanie nie wszyscy chętni do wejścia zostali wpuszczeni. Przed budynkiem, w którym przemawiał Kaczyński zgromadziła się grupa protestujących osób, przed którą ustawili się policjanci. Zgromadzeni mieli transparenty z hasłami "PiS=drożyzna" czy "Jarosław, najlepszy stand-up"

