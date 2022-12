Media: Kaczyński do końca roku nie wyjdzie ze szpitala

"Super Express" poinformował, że to właśnie taką operację przeszedł teraz Kaczyński. Jak podaje dziennik, zabieg się udał, ale prezes PiS zniósł go o wiele gorzej. Czeka go rehabilitacja, święta musiał spędzić w szpitalu. - Prezes ciężej zniósł operację kolana niż kilka lat temu. Jest obolały, a ból jest większy niż w 2019 roku - powiedział cytowany przez dziennik polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dziennik podał też, że we wtorek Kaczyńskiego odwiedził w szpitalu premier Mateusz Morawiecki.