Jarosław Kaczyński w szpitalu. "Prezes ciężej zniósł operację kolana niż kilka lat temu"

Jak informuje "Super Express", mimo że operacja kolana się udała, a Jarosław Kaczyński już na przełomie stycznia i lutego ma wrócić do objazdu po Polsce, to tym razem zabieg zniósł o wiele gorzej, a święta musiał spędzić w szpitalu. Teraz czeka go rehabilitacja. "Prezes ciężej zniósł operację kolana niż kilka lat temu. Jest obolały, a ból jest większy niż w 2019 roku" - powiedział cytowany przez dziennik polityk Prawa i Sprawiedliwości.